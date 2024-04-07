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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han



Kapalı
07 Nisan 2024 00:33
657 yarı zamanlı çalışma

İyi Günler. Resmi gazete ile memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanınmış ancak yönetmeliği olmadığı için uygulamada sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle KYK yurtlarında çalışan Yurt Yönetim Memuru ve Yurt Yönetim Personellerinin yarı zamanlı çalışma talepleri artmıştır. Ancak Yurtlarda Nöbet hizmeti bulunduğundan (Fazla Mesai Kapsamında değerlendiriliyor) yarı zamanlı çalışmaya geçen memur personel nöbet hizmetinden muaf olur mu?

Birde yarı zamanlıya geçen personelin yıllık izni yarıya düşer mi?

sorularıma düşüncelerinizi aktarmanızı bekliyorum. İyi çalışmalar.

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