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Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


07 Nisan 2024 01:24
Koruyucu giyim yardımı konusunda seçimden sonra hiç ses yok

Seçimden sonra sendika konu hakkında hiç bir açıklama yapmadı. Twet etkinliği bile yok artık

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