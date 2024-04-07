İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2024 02:11
sağlık daire
merhaba arkadaşlar kanat skapula rahatsızlığından dolayı heyet e girdim kurul ağırlık kaldıramaz taşımaz tanısı koyup c dilimi verdi bugün sağlık daire cevap olarak inceleme sonucu: bu düzeyde önemli rahatsızlığı olan birini ehs de çalışabilmesinin tıbben mümkün olmayacağı değerlendirilmiştir. sonucu çıktı ve tekrardan hastaneye sevkimi istedi akibetim ne olur bilenler cevap yazarsa sevinirim

Alclkk
Aday Memur
07 Nisan 2024 02:23
geçmiş olsun sağlık daire kaç günde dilekçenize cevap verdi

Zibidiko
Aday Memur
07 Nisan 2024 02:24
sağolun 6 ay da sonuç geldi
Alclkk, 1 saat önce
geçmiş olsun sağlık daire kaç günde dilekçenize cevap verdi
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seçim ücreti hakkında bilgisi olanMaaşlar pazartesi hesapta2024 genel atama dönemiİstanbul'un zorunlu tercih olmasıİdare mahkemesi iade kararıŞarjörünü kaybetmekDanıştay kararı bekleyenlerin bilgi paylaşımıTaksirle yaralamaya sebep olmakMuğla fethiye hakkındaPolis olmak isteyen gençlere tavsiyem

Sözlük

Testament:The Story of Moses 1 meserret 1 örtü yangını 1 borcam 2 fazladan izahat lisanen kabahattir 1 yerel saat 1 çorak 4 Bugün olanlar 4 direnç yasası 1 Damsel 2024 1

Son Haberler

Görevden uzaklaştırma kararı kalkan öğretmene ek ders ücreti ödenebilir mi?Ramazan Ayına Özel Vade Farksız 15.000 TL!Isparta'da yeni bir alabalık türü keşfedildiKoyun alışverişinde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralıÖzgür Özel'den YSK çağrısı: 'Yarın YSK önünde olacağız'

Editörün Seçimi

Nisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri