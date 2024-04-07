merhaba arkadaşlar kanat skapula rahatsızlığından dolayı heyet e girdim kurul ağırlık kaldıramaz taşımaz tanısı koyup c dilimi verdi bugün sağlık daire cevap olarak inceleme sonucu: bu düzeyde önemli rahatsızlığı olan birini ehs de çalışabilmesinin tıbben mümkün olmayacağı değerlendirilmiştir. sonucu çıktı ve tekrardan hastaneye sevkimi istedi akibetim ne olur bilenler cevap yazarsa sevinirim

merhaba arkadaşlar kanat skapula rahatsızlığından dolayı heyet e girdim kurul ağırlık kaldıramaz taşımaz tanısı koyup c dilimi verdi bugün sağlık daire cevap olarak inceleme sonucu: bu düzeyde önemli rahatsızlığı olan birini ehs de çalışabilmesinin tıbben mümkün olmayacağı değerlendirilmiştir. sonucu çıktı ve tekrardan hastaneye sevkimi istedi akibetim ne olur bilenler cevap yazarsa sevinirim