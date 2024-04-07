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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2024 02:11
Sağlık Dairenin C dilim kararı

merhaba arkadaşlar kanat skapula rahatsızlığından dolayı heyet e girdim kurul ağırlık kaldıramaz taşımaz tanısı koyup c dilimi verdi bugün sağlık daire cevap olarak inceleme sonucu: bu düzeyde önemli rahatsızlığı olan birini ehs de çalışabilmesinin tıbben mümkün olmayacağı değerlendirilmiştir. sonucu çıktı ve tekrardan hastaneye sevkimi istedi akibetim ne olur bilenler cevap yazarsa sevinirim


Alclkk
Aday Memur
07 Nisan 2024 02:23
geçmiş olsun sağlık daire kaç günde dilekçenize cevap verdi

Zibidiko
Aday Memur
07 Nisan 2024 02:24
sağolun 6 ay da sonuç geldi
Alclkk, 9 saat önce
geçmiş olsun sağlık daire kaç günde dilekçenize cevap verdi
Toplam 2 mesaj

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