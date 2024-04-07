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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Nisan 2024 02:19
Sürgün üstüne sürgün :(

Aksarayda bir okulda çalışıyorum. İkinci kez surgun yiyeceğim herhangi bir idari cezam yok. Meslegimde başarılıyım ancak mobinge karşılık verdiğim için ikinci kez surgun yiyorum hayatım hep böyle mi geçecek yine problemli bu gözüyle mi bakılacak bana :(


Oldumki
07 Nisan 2024 02:20

Kimse yok mu nolur biraz destek olun bana :(


crabnet355
Müsteşar
07 Nisan 2024 02:32
meselesidir nedir? Mebdeki göreviniz nedir biraz açıklayın bi

Oldumki
07 Nisan 2024 02:53

Öğretmenim. Olayları buraya açık açık yazamıyorum okuyorlar çünkü:(

crabnet355, 1 saat önce
meselesidir nedir? Mebdeki göreviniz nedir biraz açıklayın bi
Toplam 3 mesaj

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