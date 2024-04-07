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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2024 02:29
Hagb sildirme süresi

Bu konu hakkında iki sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim. İlki benim hagb 17 Şubat 2020 de kesinleşti karara itiraz etmedim. Adli sicil kurumunu aradığımda bana tali karar(27 Aralık 2019) baz alınır çünkü karara itiraz edilmemiş diyorlar mahkemeyi aradığımda kesinleşme tarihi baz alınır diyorlar hangisine göre 5 yıl hesaplamam gerekiyor

ikincisi hagb dolunca arşiv kayıtlarından silinmesi için mahkemenin süresi dolduğuna dair belge vermesi gerekir dedi adli sicil kurumu biz de o belgeyi inceleyip 15 20 günde sileriz dedi. Mahkemeye dilekçe yazdığımda ne kadar sürede bana o belgeyi teslim ederler ve bu sildirme sürecini hızlandırabilir miyiz lütfen yanıtlayınız


Ahmet.3441
07 Nisan 2024 02:34

Yardımcı olabilecek var mı?


E.Kayı Han
Editor
07 Nisan 2024 03:05

Mahkemenin dediği doğru. Kesinleşme tarihi baz alınır. İkincisi dilekçe verirsiniz mahkemeye mahkeme adli sicile uyap üzerinden yazar. Mahkeme hemen yazar ama adli sicil kaç günde siler bilemem.


Ahmet.3441
07 Nisan 2024 03:11

Hocam dediğiniz gibi biliyordum bende fakat mahkemeye yazı yazacağımı ortalama 4 5 ayda cevabı alacağımı söyledi mahkeme adli sicil kurumu ise evrak bize mail yoluyla ulaştıktan sonra 15 20 gün içinde silinir dedi siz mahkeme hemen cevap yazar diyorsunuz bundan emin misiniz

E.Kayı Han, 47 dk. önce

Mahkemenin dediği doğru. Kesinleşme tarihi baz alınır. İkincisi dilekçe verirsiniz mahkemeye mahkeme adli sicile uyap üzerinden yazar. Mahkeme hemen yazar ama adli sicil kaç günde siler bilemem.

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