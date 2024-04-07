Hagb sildirme süresi

Bu konu hakkında iki sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim. İlki benim hagb 17 Şubat 2020 de kesinleşti karara itiraz etmedim. Adli sicil kurumunu aradığımda bana tali karar(27 Aralık 2019) baz alınır çünkü karara itiraz edilmemiş diyorlar mahkemeyi aradığımda kesinleşme tarihi baz alınır diyorlar hangisine göre 5 yıl hesaplamam gerekiyor

ikincisi hagb dolunca arşiv kayıtlarından silinmesi için mahkemenin süresi dolduğuna dair belge vermesi gerekir dedi adli sicil kurumu biz de o belgeyi inceleyip 15 20 günde sileriz dedi. Mahkemeye dilekçe yazdığımda ne kadar sürede bana o belgeyi teslim ederler ve bu sildirme sürecini hızlandırabilir miyiz lütfen yanıtlayınız