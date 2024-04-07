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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Nisan 2024 05:19
jandarma uzman erbaştan pomeme geçiş
jandarma uzman erbaş sınavını kazandım. intibak ve görev yaparken, polislik sınavına girip kazanırsam geçiş yapabiliyor muyum? herkes farklı bir şey söylüyor. askerliğimi de yapmadım.

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