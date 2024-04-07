Senelik izine çıkmadan yazılan görev hakkında

Merhabalar tarih önemli değil, mesela Yarından geçerli izne çıkacağız bu gün akşam dan yarın sabaha kadar olan görevi nasıl ifa edeceğiz bilen bir meslektaşımız yazabilirim birim dışı görev cevaplarsanız seviniz

Merhabalar tarih önemli değil, mesela Yarından geçerli izne çıkacağız bu gün akşam dan yarın sabaha kadar olan görevi nasıl ifa edeceğiz bilen bir meslektaşımız yazabilirim birim dışı görev cevaplarsanız seviniz