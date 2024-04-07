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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2024 06:08
Senelik izine çıkmadan yazılan görev hakkında
Merhabalar tarih önemli değil, mesela Yarından geçerli izne çıkacağız bu gün akşam dan yarın sabaha kadar olan görevi nasıl ifa edeceğiz bilen bir meslektaşımız yazabilirim birim dışı görev cevaplarsanız seviniz

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