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Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


07 Nisan 2024 06:54
Antalya tatil
merhaba nisanın 3. haftası Antalya'ya gitsem havuza girebilir miyim acaba su soğuk olur mu yardımcı olabilecek var mı (ısıtmalı havuz mevcut değil)

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