Antalya tatil

merhaba nisanın 3. haftası Antalya'ya gitsem havuza girebilir miyim acaba su soğuk olur mu yardımcı olabilecek var mı (ısıtmalı havuz mevcut değil)

merhaba nisanın 3. haftası Antalya'ya gitsem havuza girebilir miyim acaba su soğuk olur mu yardımcı olabilecek var mı (ısıtmalı havuz mevcut değil)