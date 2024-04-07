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Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


07 Nisan 2024 08:45
Kadın basina ressam mı olacaksın demiş ailesi..

Bu söz amerikali cok zengin bir ailenin kızı olan ressam "Mary Casat"in ailesine ait.


gazanya
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 08:47

"Cocugunu emziren kadın "resmiyle ünlüdür. Anne-çocuk tablolariyla ünlüdür Mary Casat.


gazanya
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 08:50

Cok zengin olan ailesine ressam olmak istedigini söylemiş ailesi kabul etmmemis.kadin basina ressam mi olacaksin demisler.


gazanya
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 08:51

Sonra ailesinden gizli resim sergilerine katilmis.Baska isimler kullanmis sergilerde.


gazanya
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 08:52

Bir tablolari yanmis ve yine de pes etmemis.


gazanya
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 08:54

Hasta olan kiz kardesine ve annesine bakmak zorunda kalmis resme ara vermis.


gazanya
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 08:55

Bütün ailesini kaybetmis ,ailesinin vefatindan sonra resme devam etmis.


gazanya
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 08:57

Cok zenginmis şato da oturuyormus Mary Casat ama onunda önünde engeller varmis.


gazanya
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 09:00

Kadinlarin oy kullanma hakki yokmuş Amerikada.Bu mücadeleye katilmak icin resimlerini satmis bir vakıf icin.


gazanya
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 09:02

Gözleri kataraktan kör olmus.Amerikada resimlerini bu ugurda satmis "Mary Casat".


gazanya
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 09:04

Kadin ressamlarin olmadadigi bir donemde ressam olmayı başarmış "Mary Casat".


gazanya
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 09:05

Ve bugünde bu konuyu ojuyan pek cok insana ilham kaynağı olur"Mary Casat".


gazanya
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 09:08

Hayır oturdugu yerde resim yapacak,maddi durumuda cok iyi ona bile karisan var.

Toplam 12 mesaj

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