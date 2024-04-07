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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2024 09:27
İstifa sonrası açıktan atama

Yeni gelen kadro ile(28 Kasım 2022 öncesi giris) kadroyu alıp istifa ettikten sonra başka kuruma açıktan atama yapmak istersek altı ay bekleme süresi dışında herhangi bir bekleme süresine tabi miyiz?(+1 yıl ya da 3+1 gibi)

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