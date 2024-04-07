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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Nisan 2024 09:31
Enflasyon
Mehmet Şimşek, "baz etkisi nedeniyle mayıs enflasyonunun yüzde 73 civarında çıkmasını beklediklerini ifade ederek, "En yüksek orana bu ayda ulaşacağız. Çünkü geçen yıl mayıs ayında enflasyon oranı sıfıra yakın (Nureddin Nebati'nin bakanlığı döneminde mayıs ayı enflasyonu 0,04) tespit edilmişti. Bu nedenle bir baz etkisi olacak ve enflasyonda pik noktasını mayıs ayında göreceğiz. Asıl hızlı düşüş sonra başlayacak. Temmuzda enflasyonun yüzde 40'lar seviyesine inmesini bekliyoruz." demiş. Buna göre temmuz ayında zam oranı ne olur sizce ?

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