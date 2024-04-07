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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2024 10:38
Bekçilerin yasasında oluşan boşluk ve belirsizlik

merhaba bizim tüm yetkilerimiz alındı ne olacağız duyum yok mu nöbete gidiyoruz ama GBT harici yapabildiğimiz bir şey yok


hedef2024
Memur
07 Nisan 2024 10:41

yetkiniz olunca ne yapıyorsunuz sanki boş ver git gel işte

Toplam 1 mesaj

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