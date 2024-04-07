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Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2024 10:49
nakil isteyen ?
arkadaşlar denizli bölgesinden kirıkkaleye tayin alacağım nakliye paylaşmak isteyen varsa yazabilir tayin durumu olan Ankara kirikkale güzergahı üzerinde çorum Çankırı Samsun gibi yerlere tayini çıkan nakil alan varsa iki kişi olarak tek ücret gidelim ilgilenen varsa yaziversin.

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