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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2024 12:22
Ülkücü Polislere İhraç dalgası mı geliyor?

Son zamanlarda Twitterda bir çok kişi takip ediyordur bu hesabı. Memur olanlar kaçırmasın MHP operasyonu yapılacak Emniyet ve yargı boşalacak diyor Twitte. Google da biraz araştırdım da bu hesabın sahibini bulamadım. Bilgisi olan var mı kim bu arif? hakkında bir haber yapılmış ama detay yok.

https://www.google.com/ulkucu-polislere-ihrac-dalgası


AsayişBüro
Aday Memur
07 Nisan 2024 12:29
akıllı bir polis şucu bucu olmaz olmuşsa da cezasını çeksin. polis devletçidir, devletin polisidir. keşke her meslektaş bunu anlasa

Cancan001
Aday Memur
07 Nisan 2024 12:35

Keşkeeee ama zerre akıllanma yok yargı kendini düzeltse ülke düzelecekte neyseee

AsayişBüro, 32 dk. önce
akıllı bir polis şucu bucu olmaz olmuşsa da cezasını çeksin. polis devletçidir, devletin polisidir. keşke her meslektaş bunu anlasa

mendelinfasulyesi
Aday Memur
07 Nisan 2024 12:49

Şu cu bucu olmak mesele değil. Mesele şucu bucu ilan edilmek ve derdini anlatmya çalıştığında aradan geçen uzun yıllar.

AsayişBüro, 32 dk. önce
akıllı bir polis şucu bucu olmaz olmuşsa da cezasını çeksin. polis devletçidir, devletin polisidir. keşke her meslektaş bunu anlasa

kimyager_ktu
Aday Memur
07 Nisan 2024 12:58

Sağcı solcu bilmem ben fakat m grubu çok sağlam geliyor ( badeciler )


AsayişBüro
Aday Memur
07 Nisan 2024 12:58
nasıl ilan ediliyor? mesela gelsin biri bana ülkücü, solcu bilmem neci desin? nasıl diyecek. argümanı ne olacak yani? saçma. birisinin seni yaftalamasın sen izin veriyorsan hareketlerinle vs o senin suçun devrem.
mendelinfasulyesi, 12 dk. önce

Şu cu bucu olmak mesele değil. Mesele şucu bucu ilan edilmek ve derdini anlatmya çalıştığında aradan geçen uzun yıllar.

Toplam 5 mesaj

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