Ülkücü Polislere İhraç dalgası mı geliyor?

nasıl ilan ediliyor? mesela gelsin biri bana ülkücü, solcu bilmem neci desin? nasıl diyecek. argümanı ne olacak yani? saçma. birisinin seni yaftalamasın sen izin veriyorsan hareketlerinle vs o senin suçun devrem.

nasıl ilan ediliyor? mesela gelsin biri bana ülkücü, solcu bilmem neci desin? nasıl diyecek. argümanı ne olacak yani? saçma. birisinin seni yaftalamasın sen izin veriyorsan hareketlerinle vs o senin suçun devrem.