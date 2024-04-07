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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Nisan 2024 13:39
Aile ve sosyal hizmet bakanlığı mühendislik

Arkadaşlar ben Tunceli makine mühendisliği için başvuru yaptım .puanım 85.130.Az önce baktım başvuru iptal edilmiş .puan sıralamasına giremediniz yazıyor .yazan arkadaşlar kaç puan aldığını söyleyebilir mi acaba ?

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