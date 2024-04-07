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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


07 Nisan 2024 14:27
ANKARADA NEREDE KONAKLAMA YAPABILIRIM ?

Ankarada Ulaştırma bakanlığına atandım. Oraya yakın konaklama yapabileceğim konuk evleri var mı?

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