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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2024 14:31
28 Kasım 2022 öncesi

28 Kasım öncesi işe baslayanlar direk kadro aldı fakat herrhangi bir bekleme süresine tabi mi?

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