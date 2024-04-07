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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


07 Nisan 2024 14:56
Belediyede çalışmak için...
Bu konu hakkında yeterli bilgiyi bulamadım. O yüzden buraya sormayı uygun gördüm. Ortaöğretim Ekpss 90+ puan aldım, üniversite okumaktayım, üniversiteme yakın belediyede memur olarak çalışmak istiyorum. Kendim müracaat edebilir miyim? Yoksa kadro açmalarını beklemek mi gerekiyor? (Belediye kolay kolay kadro açmıyor maalesef.)

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