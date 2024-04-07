Kapı kapı dolaşan ramazan davulcuları ve iibf

Evet, iibf cilerin son yayınladığı mesaja göre romandaki katil ve hırsız karakterin ismini alan Raskol denen İibf ci şahıs kapı kapı dolaşıp 4001 i kötülemiş.Kadroların 4001 cilerce işgal edildiğini söylemiş.

Keşke omurgalı olabilselerdi de 4001 i kötülemek yerine kendilerine kadro açmaları için Bakanlığa talepte bulunsalardı.Ama adeta olayı serengetide avlanma meselesine dönüştürerek,bakanlıkta bütçe yoktur,nasılsa bize ek kadro açmazlar bari 4001 cilerin kadroları üzerinden kendimize yer edinelim diyen bu şahıslar içişleri bakanlığında açılacak 4001 kadrolarını engellemiştir.276 tane kadro iibf ye verilirken 4001 kadrolarına adeta çökülmüştür.Gördüğünüz gibi Türk insanı çıkar uğruna her şeyi yapabiliyor. Gerekirse babasını bile vurabiliyor.Öyle gözleri dönmüş.Bir kamu kurumuna 70 puan ile atanan insanlara benim vergimle maaş verilmesini kabul etmiyorum ve en kısa zamanda iibfcilerin de yardımıyla ;) :D

Ak parti hükümeti ve bakanlarını tarihin çöplüğüne atmak için gün sayıyoruz.Bakan Yerlikaya bakalım iibflilerden, ilk seçim günü bu ihaneti görünce ne hissedecek.İibf lilerden oy moy alamayacak ve 4001 cilerin ağzının içine bakarken göreceğim onları.