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Editörler : oto-danisman-expert


07 Nisan 2024 16:37
Fren hidroliği

1 ay önce fren hidroliği min?e inmişti max?a kadar doldurdum ama şu an yine yine min?e inmiş bu kadar erken inmesi normal mi? Normal değilse sebebi nedir?

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