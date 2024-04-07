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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


07 Nisan 2024 16:54
Kültür ve turizm bakanlığı 1629 alım hakkında..

Kültür ve turizm bakanlığı 1629 alıma büro personeli olarak atanan ve belgeleri teslim eden arkadaşlar var mı. Biraz soru cevap yapabilir miyiz bu konu ile ilgili

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