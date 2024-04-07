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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Nisan 2024 17:21
Mazeret Tayini

merhaba 5 yıl önce eğitim mazereti ile gittiğim ilden ayrılmak için 5. yılımın dolmasına yakın dilekçe verdim. Bir kaç gün sonra dilekçemi iptali ve şu anki görev yerim olan D bölgesine kalıcı kadromun gelmesi için yeni bir dilekçe verdim ancak iptal dilekçem gitmeden ilk dilekçeme onay gelmiş ve tayinim çıkmış. normalde tayinimiz çıktığında ayrılmama hakkımız var. Mazeretim bitti ve tayinim çıktı. ayrılış yapmama hakkım var mı?

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