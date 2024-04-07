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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2024 18:00
Maaşlar erken mi yatacak yoksa 15'indemi yatacak ?

kimi diyor erken yatacak kimi diyor 15'inde yatacak bizim mutemete sordum diyor 15'inde


fatpın
Şef
07 Nisan 2024 18:44
15 inde yaticak
Toplam 1 mesaj

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