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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Nisan 2024 18:06
memuriyet hakkında
6 ya 1 yoluyla tskdan çıkarıldığımda memur olabilir miyim? daha önceden yapıp memur olan var mı?

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