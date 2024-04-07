OGM tekniker

OGM inşaat teknikeri alımı yapıyor birkaç soru var aklımda 1-) inşaat teknikeri genel olarak ne yapar ? Bir iş günü nasıl geçer? 2-) hafta sonu veya tatiller de iş olduğu zaman çağırıyorlar mı ? 3-) Mesai saatleri sabah 8 akşam 5 mi ? 4-) Ortalama aylık maaşı ne kadar?

OGM inşaat teknikeri alımı yapıyor birkaç soru var aklımda 1-) inşaat teknikeri genel olarak ne yapar ? Bir iş günü nasıl geçer? 2-) hafta sonu veya tatiller de iş olduğu zaman çağırıyorlar mı ? 3-) Mesai saatleri sabah 8 akşam 5 mi ? 4-) Ortalama aylık maaşı ne kadar?