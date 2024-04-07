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Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


07 Nisan 2024 18:11
OGM tekniker
OGM inşaat teknikeri alımı yapıyor birkaç soru var aklımda 1-) inşaat teknikeri genel olarak ne yapar ? Bir iş günü nasıl geçer? 2-) hafta sonu veya tatiller de iş olduğu zaman çağırıyorlar mı ? 3-) Mesai saatleri sabah 8 akşam 5 mi ? 4-) Ortalama aylık maaşı ne kadar?

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