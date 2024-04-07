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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Nisan 2024 18:16
Aile bakanlığı 4/b mühendislik asil kazanan

Aile bakanlığı 4/b mühendislik asil kazanan arkadaş gidecek misin. 1. Yedegim ondan soruyorum. Dönüş yaparsan çok sevinirim.


Samet-17
Aday Memur
07 Nisan 2024 18:18

Amasya yazmayı unutmuşum amasya için sordum


Kerem06061
Aday Memur
07 Nisan 2024 18:34

Puan kaç acaba

Samet-17, 1 saat önce

Amasya yazmayı unutmuşum amasya için sordum


Samet-17
Aday Memur
07 Nisan 2024 19:01

89.12 hocam bölüm inşaat müh.

Kerem06061, 1 saat önce

Puan kaç acaba

Toplam 3 mesaj

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