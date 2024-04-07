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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Nisan 2024 18:17
Kamudaki işçi ve memur arasındaki maaş farkı

Arkadaşlar kamuda çalışan memur ve işçi arasındaki maaş farkı gerçekten çok fazla

Tediye ikramiye derken makas çok açılıyor

Aynı kurumda aynı işi yapan memur ve işçi arasındaki bariz maaş farkı var

5 milyon memur bu konuda neden bu kadar sinmiş

Sadece adalet olsun kimse ayrıcalık istemiyor

Ne yapabiliriz bu konuda

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