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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2024 19:08
Çarşı Mahalle Bekçiliğinden Bakanlıkta Güvenliğe Geçmek Mantıklı mı?

Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 1 senedir Çarşı ve Mahalle Bekçisiyim. Bakanlıkta sözleşmeli olarak güvenliği kazandım. 15 gün içerisinde başlama yapmam gerekiyor ancak kararsızım. Bir yandan da kadrolu olarak zabıtalığı kazandım ve orada da muvafakat ile alakalı mahkemem sürüyor. Muvafakatın verilip verilmeyeceği belli değil. Sizce ne yapmalıyım? Kafam çok karışık..


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
07 Nisan 2024 19:11
başkan bu ne torpil böyle ya vay baboooo vayyy sen böyle gidersen cumhurbaşkanlığına da alırlar seni

keeerooo
Aday Memur
07 Nisan 2024 19:17

Benim anlamadığım hayatınızda sadece emniyetin ve askeriyenin mülakatlarına fln mı girdiniz hocam :) nedir bu insanları tanımadan etmeden torpil muhabbeti yapmanız? 8 yıl bir fiil memurluk denedim ben. Neredeyse 25-30 sözlü mülakattan %70?inden başarılı gelir heralde diyerek çıktım. Ve sonuç hepsinde başarısızdı, yedeğe bile kalamamıştım. Sence torpilim olsa sayıştay denetçi yardımcısı, gelir uzman yardımcısı gibi memuriyetler varken burayı tercih eder miydim?

Gydm, 24 dk. önce
başkan bu ne torpil böyle ya vay baboooo vayyy sen böyle gidersen cumhurbaşkanlığına da alırlar seni

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
07 Nisan 2024 19:21
yaftalamadım toprilsiiz bunları kazanmışsan helal olsun
keeerooo, 18 dk. önce

Benim anlamadığım hayatınızda sadece emniyetin ve askeriyenin mülakatlarına fln mı girdiniz hocam :) nedir bu insanları tanımadan etmeden torpil muhabbeti yapmanız? 8 yıl bir fiil memurluk denedim ben. Neredeyse 25-30 sözlü mülakattan %70?inden başarılı gelir heralde diyerek çıktım. Ve sonuç hepsinde başarısızdı, yedeğe bile kalamamıştım. Sence torpilim olsa sayıştay denetçi yardımcısı, gelir uzman yardımcısı gibi memuriyetler varken burayı tercih eder miydim?


Kartall3441
Aday Memur
07 Nisan 2024 19:21

Yerinde olsam giderdim herhalde hocam ya tabii ekonomik şartlar nedir ne değildir onları göz önünde bulundurmak gerekir maaşları bekçinin maaşından az ise gitmeye değmez


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
07 Nisan 2024 19:23
gece mesaisi hangisinde yoksa ona gidin bence zabıta iyi gibi
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