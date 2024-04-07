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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2024 19:08
Çarşı Mahalle Bekçiliğinden kadrolu güvenliğe geçmek

Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 1 senedir Çarşı ve Mahalle Bekçisiyim. Bakanlıkta sözleşmeli olarak güvenliği kazandım. 15 gün içerisinde başlama yapmam gerekiyor ancak kararsızım. Bir yandan da kadrolu olarak zabıtalığı kazandım ve orada da muvafakat ile alakalı mahkemem sürüyor. Muvafakatın verilip verilmeyeceği belli değil. Sizce ne yapmalıyım? Kafam çok karışık..


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
07 Nisan 2024 19:11
başkan bu ne torpil böyle ya vay baboooo vayyy sen böyle gidersen cumhurbaşkanlığına da alırlar seni

keeerooo
Aday Memur
07 Nisan 2024 19:17

Benim anlamadığım hayatınızda sadece emniyetin ve askeriyenin mülakatlarına fln mı girdiniz hocam :) nedir bu insanları tanımadan etmeden torpil muhabbeti yapmanız? 8 yıl bir fiil memurluk denedim ben. Neredeyse 25-30 sözlü mülakattan %70?inden başarılı gelir heralde diyerek çıktım. Ve sonuç hepsinde başarısızdı, yedeğe bile kalamamıştım. Sence torpilim olsa sayıştay denetçi yardımcısı, gelir uzman yardımcısı gibi memuriyetler varken burayı tercih eder miydim?

Gydm, Dün
başkan bu ne torpil böyle ya vay baboooo vayyy sen böyle gidersen cumhurbaşkanlığına da alırlar seni

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
07 Nisan 2024 19:21
yaftalamadım toprilsiiz bunları kazanmışsan helal olsun
keeerooo, Dün

Benim anlamadığım hayatınızda sadece emniyetin ve askeriyenin mülakatlarına fln mı girdiniz hocam :) nedir bu insanları tanımadan etmeden torpil muhabbeti yapmanız? 8 yıl bir fiil memurluk denedim ben. Neredeyse 25-30 sözlü mülakattan %70?inden başarılı gelir heralde diyerek çıktım. Ve sonuç hepsinde başarısızdı, yedeğe bile kalamamıştım. Sence torpilim olsa sayıştay denetçi yardımcısı, gelir uzman yardımcısı gibi memuriyetler varken burayı tercih eder miydim?


Kartall3441
Aday Memur
07 Nisan 2024 19:21

Yerinde olsam giderdim herhalde hocam ya tabii ekonomik şartlar nedir ne değildir onları göz önünde bulundurmak gerekir maaşları bekçinin maaşından az ise gitmeye değmez


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
07 Nisan 2024 19:23
gece mesaisi hangisinde yoksa ona gidin bence zabıta iyi gibi

keeerooo
Aday Memur
07 Nisan 2024 21:54

Aralarında 3-4k maaş farkı var. Orada 3 vardiya sistemi varmış 12/36 şeklinde sabah 8 akşam 8 , akşam 8 sabah 8 şeklinde ve bir de hafta içi 5 gün sabah 8 akşam 5 şeklindeymiş. Bekçi maaşından ise 3-4k altında maaşları.

Kartall3441, Dün

Yerinde olsam giderdim herhalde hocam ya tabii ekonomik şartlar nedir ne değildir onları göz önünde bulundurmak gerekir maaşları bekçinin maaşından az ise gitmeye değmez


metalurji33
Şef
07 Nisan 2024 23:30

İki satır da ben yazayım. Bence 3 4 aşağı hiç bakma bile. Yarın bakanlıkta kurum içi yükselme sınavı olur başarılı olursun daha iyi kadrolara gelme durumu da olabilir. Herşeyi iyi düşün. Fırsatlar gitti mi geri gelmiyor. Ben olsam bakanlıkta sözleşmeli pozisyona geçerdim.


sagami
Daire Başkanı
08 Nisan 2024 04:47

Memleketten uzaksa gitmeye değmez bence, memleket memlekettir

metalurji33, Dün

İki satır da ben yazayım. Bence 3 4 aşağı hiç bakma bile. Yarın bakanlıkta kurum içi yükselme sınavı olur başarılı olursun daha iyi kadrolara gelme durumu da olabilir. Herşeyi iyi düşün. Fırsatlar gitti mi geri gelmiyor. Ben olsam bakanlıkta sözleşmeli pozisyona geçerdim.


tantanakan
Aday Memur
08 Nisan 2024 05:17
Zabıta olmak en iyisi

Yeni çeri
Memur
08 Nisan 2024 08:45
zabıta daha iyi. maaş konusunda sıkıntı olmaz hem lokantalardan beleş yemek yersin hem pazarda manavda beleş sebze meyve alırsın ne güzel
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