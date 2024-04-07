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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Nisan 2024 19:28
Sağlık B. Mazeret tayini
aile bireylerinden engelli raporu olup "bakıma muhtaçtır" ibaresiyle tayin alabilen oldu mu? ya da çevresinden ?

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