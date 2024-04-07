Dokuz günlük tatilde çalışmak-rehberlik araştırma

Merhaba. Bir ilimizde RAM'da çalışıyorum. ben 9 gün tüm devlet daireleri resmi tatilde diye biliyorum. ama müdürümüz dedi ki hem rehberlik bölümünden hem de özel eğitim bölümünden birer öğretmen nöbetçi olsun pazartesi tüm gün ve salı yarım gün kuruma gelip çalışsınlar. Ben yarın pazartesi günü tüm gün kuruma gidip çalışacağım. Böyle bir şey duyan oldu mu hiç? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde memur veya öğretmen olup da 9 günlük tatilde çalışan var mı hiç?