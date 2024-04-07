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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Nisan 2024 19:35
Dokuz günlük tatilde çalışmak-rehberlik araştırma

Merhaba. Bir ilimizde RAM'da çalışıyorum. ben 9 gün tüm devlet daireleri resmi tatilde diye biliyorum. ama müdürümüz dedi ki hem rehberlik bölümünden hem de özel eğitim bölümünden birer öğretmen nöbetçi olsun pazartesi tüm gün ve salı yarım gün kuruma gelip çalışsınlar. Ben yarın pazartesi günü tüm gün kuruma gidip çalışacağım. Böyle bir şey duyan oldu mu hiç? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde memur veya öğretmen olup da 9 günlük tatilde çalışan var mı hiç?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
07 Nisan 2024 19:56

Kurumlar kapali değil. Az sayıda personelle aktif olarak calisiyor


difficulties
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 20:17

Müdürünüz suç işlediğini bilmeyecek kadar salak. gider çalışırsanız sırtınızdan semer eksik olmaz.

ayrıca hayatımda bu kadar salakça bir şey duymadım.


psyahmet78
Aday Memur
07 Nisan 2024 20:17

Daha önceki 9 günlük tatillerde hiç kurumu açmadık. ayrıca bu seferki 9 günlük tatilde bizden başka diğer ramlar da açmayacaklar. pazartesi salı okullar açık olacak mı?


Velocıraptor
Genel Müdür
07 Nisan 2024 20:38

"ayrıca hayatımda bu kadar salakça bir şey duymadım." +1


Yondaimeminato
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 20:55

Yapılan iş memura angaryadır, usulsüzdür. Cumhurbaşkanı'nın kendisinden resmi açıklama geldi. İDARİ İZİNLİ diye. Müdürünüze söylersiniz. Diretirse resmi olarak tebliğ edilmesini isteyin. Sonra size tebliğ edilen yazıyı ek yapıp şikayet edersiniz.

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