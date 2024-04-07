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Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


07 Nisan 2024 19:51
Doğu-Van Gölü Ekspres
23 Nisan tarihinde Ankara-Tatvan arası Van Gölü Ekspreste çift kişilik biletim var. Başka tarihe aldığım için ilgilenenlere devredebilirim.

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