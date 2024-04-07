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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2024 20:40
696 sayılı KHK gih

İyi akşamlar eşi 696 sayılı KHK ile çakılı kadro olup, genel müdürlüğe eş durumundan gih olmak için dilekçe yazıp olumlu sonuç alan var mı? Daha önce emniyet atama ve yer değiştirme yönetmeliği 39. Maddesine istinaden kabul ediliyordu. Ancak 05.04.2024 günü geçtiğimiz cuma günü olumsuz açıklandı çoğu arkadaşında olumsuz açıklandığı bilgisini aldım. Acaba olumlu açıklanan arkadaşlar var mıdır? Teşekkürler.

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