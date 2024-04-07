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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2024 20:49
Sorunlar ve Çözümler

Kıymetli meslektaşlarım. Meslekte yaşamış olduğunuz sorunları ve kendinizce bulduğunuz çözümleri İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere bu başlık altında yazabilirsiniz.


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
07 Nisan 2024 21:01
PM kapansın
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