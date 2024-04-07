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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2024 21:05
Eşi çakılı kadro olan polisin gih talebi olumsuz açıklandı

İyi akşamlar eşi 696 sayılı KHK ile çakılı kadro olup, genel müdürlüğe eş durumundan gih olmak için dilekçe yazıp olumlu sonuç alan var mı? Daha önce emniyet atama ve yer değiştirme yönetmeliği 39. Maddesine istinaden kabul ediliyordu. Ancak 05.04.2024 günü geçtiğimiz cuma günü olumsuz açıklandı çoğu arkadaşında olumsuz açıklandığı bilgisini aldım. Acaba olumlu açıklanan arkadaşlar var mıdır? Teşekkürler.


Mp1234
Aday Memur
08 Nisan 2024 11:43

benim aralık ayında olumlu uygun olduğuna dair yazım geldi 05 nisanda pbs sistemde uygun görülmemiştir yazıyordu şok oldum ben. emniyetin işine akıl sır ermiyor mecbur dava açacağım


bzbybzby
Aday Memur
08 Nisan 2024 12:53
hangi kurumda eşiniz
Mp1234, 3 saat önce

benim aralık ayında olumlu uygun olduğuna dair yazım geldi 05 nisanda pbs sistemde uygun görülmemiştir yazıyordu şok oldum ben. emniyetin işine akıl sır ermiyor mecbur dava açacağım


Mp1234
Aday Memur
08 Nisan 2024 12:53

özel sektörde ekmek fırını işletmekte

bzbybzby, 1 saat önce
hangi kurumda eşiniz

bzbybzby
Aday Memur
08 Nisan 2024 12:56
anladım 696 khk deyince ben sürekli işçi sanmıştım
Mp1234, 1 saat önce

özel sektörde ekmek fırını işletmekte

Toplam 4 mesaj

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