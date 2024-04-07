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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Nisan 2024 21:23
Geçici görevlendirme durumu

3.yılını dolduran sözleşmeli (663/45a) sağlık teknikeri 4.yılı beklemeden başka hastanede geçici görevlendirme durumu olabilir mi?Olursa en fazla kaç ay olur?


PERSONEL07
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 21:32

süre önemli değil başlarsın öbürgünde olur baştabib olur verirse sözleşmeliler genelde aylık aylık yapılıyor,uygun görülürse ayda olur yılda olur

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