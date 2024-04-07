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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Nisan 2024 21:34
Mayısta her şeye zam yüklü gelecek!

https://www.memurlar.net/haber/1098093/mayista-enflasyon-pik-yapacak-temmuzda-yuzde-40-lara-dusecek.html

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