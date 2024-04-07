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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


07 Nisan 2024 22:09
Tarım bakanlığında çalışanlar tayin, destek personeli tayin isteyebilir mi

Tayin işlemleri İnternetten mi oluyor yılda kaç kez oluyor atıyorum afyondan Antalyaya gitmek istiyorum İnternet ortamındamı başvuruluyor

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