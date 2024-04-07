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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2024 22:27
sözleşmeli destek personeli
KPSS den tarım bakanlığına yerleştim evraklarımı gönderdim çağırmalarını bekliyorum bu arada adalet bakanlığına da başvuru yapmıştım onuda kazandım adalet bakanlığında çalışmama bir engel olurmu hiçbir sözleşme imzalamadım yardımcı olursanız sevinirim

srknglc33
Aday Memur
07 Nisan 2024 22:35

Öncelikle hayırlı olsun, sözleşme imzalamadan sıkıntı olmaz


CelilTrn
07 Nisan 2024 22:36
teşekkür ederim
srknglc33, 7 dk. önce

Öncelikle hayırlı olsun, sözleşme imzalamadan sıkıntı olmaz

Toplam 2 mesaj

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