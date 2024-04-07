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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Nisan 2024 22:49
Sınavsız ünvan değişikliği

Hizmetliyim. Bekçi kadrosuna geçmek istiyorum


Yondaimeminato
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 23:43

Yarın ilk iş olarak sizi bekçi yapıyoruz. Gerekli talimatlar verildi , tüm bakanlık bunun için seferber olacak.


çirokbejj
Aday Memur
07 Nisan 2024 23:51
sorulan soruyla böyle mi cevap verilir? insanlar bilmedikleri şeyleri burda sorarlar ki öğrensinler. Siz zekanız ve bilginiz dahilinde başka platformlarda ironi yapabilirsiniz.
Yondaimeminato, 30 dk. önce

Yarın ilk iş olarak sizi bekçi yapıyoruz. Gerekli talimatlar verildi , tüm bakanlık bunun için seferber olacak.


Yondaimeminato
Daire Başkanı
07 Nisan 2024 23:56

Ne alaka hocam . Hizmetli personelin çalıştığı kurum ile geçmek istediği kurumun farkında mısın ? Biri MEB , diğeri EGM/İç İşleri. Bir de geçişi sınavsız yapmak istiyor. Soru sormuyor ? Başlığa bak , isteğe bak. Nerede soru var ?

çirokbejj, 22 dk. önce
sorulan soruyla böyle mi cevap verilir? insanlar bilmedikleri şeyleri burda sorarlar ki öğrensinler. Siz zekanız ve bilginiz dahilinde başka platformlarda ironi yapabilirsiniz.

çirokbejj
Aday Memur
08 Nisan 2024 00:02
haklısınız ama böyle cevap vermeniz de gerekmiyordu. Şimdi açıkladığınız gibi açıklasaydınız daha güzel olmaz mıydı? Eğer bende aşırı tepki verip sizde rahatsızlık hisettirdiysem kusura bakmayın lütfen
Yondaimeminato, 17 dk. önce

Ne alaka hocam . Hizmetli personelin çalıştığı kurum ile geçmek istediği kurumun farkında mısın ? Biri MEB , diğeri EGM/İç İşleri. Bir de geçişi sınavsız yapmak istiyor. Soru sormuyor ? Başlığa bak , isteğe bak. Nerede soru var ?


Yondaimeminato
Daire Başkanı
08 Nisan 2024 00:07

Rahatsızlık vermediniz hocam , estağfurullah. Üslup bazen ruh haline göre değişebiliyor. Af buyrun.

çirokbejj, 11 dk. önce
haklısınız ama böyle cevap vermeniz de gerekmiyordu. Şimdi açıkladığınız gibi açıklasaydınız daha güzel olmaz mıydı? Eğer bende aşırı tepki verip sizde rahatsızlık hisettirdiysem kusura bakmayın lütfen

çirokbejj
Aday Memur
08 Nisan 2024 00:09
eyvallah
Yondaimeminato, 6 dk. önce

Rahatsızlık vermediniz hocam , estağfurullah. Üslup bazen ruh haline göre değişebiliyor. Af buyrun.

Toplam 6 mesaj

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