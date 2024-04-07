Sınavsız ünvan değişikliği

haklısınız ama böyle cevap vermeniz de gerekmiyordu. Şimdi açıkladığınız gibi açıklasaydınız daha güzel olmaz mıydı? Eğer bende aşırı tepki verip sizde rahatsızlık hisettirdiysem kusura bakmayın lütfen

haklısınız ama böyle cevap vermeniz de gerekmiyordu. Şimdi açıkladığınız gibi açıklasaydınız daha güzel olmaz mıydı? Eğer bende aşırı tepki verip sizde rahatsızlık hisettirdiysem kusura bakmayın lütfen