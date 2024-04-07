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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2024 23:03
sözleşmeli ikm bölüm şartı olan büro personeliğine atanabilir mi

Merhaba, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Büro Personeli (4/B) (Bilgisayar Programcılığı) pozisyonunu kazandım. Bu unvanda belirtilen mezuniyet şartı olan bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olarak bu şartı karşılamaktayım. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da bulunan öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen pozisyonlara atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. Bu maddeye göre Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğundan sözleşmesini fesheden birisi Büro Personeli (4/B) (Bilgisayar Programcılığı) pozisyonuna bir yıllık süre şartına tabi olmadan yeniden yerleştirilebilir mi? Yardımlarınızı bekliyorum.


mrtylcn
Aday Memur
07 Nisan 2024 23:56

Atanamazsın çünkü atanacağın yer büro personeli.

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