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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


07 Nisan 2024 23:21
Bakanlıkta destek temizlik personeli maaşı ne kadar

Arkadaşlar destek temizlik çalışan var mı bakanlıkta ne kadar hangi bakanlık oldunuda yazar mısınız

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