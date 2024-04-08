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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2024 01:54
Psikologla görüşme talebi
merhaba abilerim bilgi ve görüşlerinize ihtiyacım var . 4. yılımı doldurmuş polis memuruyum .polis okulundan 3-4 sene önce özel bi pskiytr kliniğinde görüşme yaparak sosyal ankisiyite için rahatlatıcı ilaç kullanmıştım 4-5 ay kadar .Polis okulu Sağlık kontrollerinde 2 sene öncesi olduğu için sıkıntı olmadı . şimdi sorum şu mesleki sıkıntılar vs durumları bunaldığım zamanlar oluyor bazen böyle kafaya sıkmayı hayal ediyorum vs .Malum hayat kaygısı öyle istifa et durumları vs girişmek te istemiyorum .Psikologla görüşme filan talep etsem meslekte yeni olduğum ve daha önce de böyle bir doktor durumu olduğu için bi ihraç durumu olur mu yani meslek öncesi doktor durumlarına girerler mi yada dışarda özel bi klinikte görüşme yapsam malum bu ilaçları eczaneden kafamıza göre de alamıyoruz fikir ve görüşleriniz için teşekkürler

aslan042
Aday Memur
08 Nisan 2024 02:40
özel kliniğe git doktora durumu anlat ilacı başkasının üzerine yazar alırsın çoğu ilac eczaneden recetesiz alınıyor seninki ağır bişey olmadığı için eczane verir başkasına yazdırmaya bile gerek yok sakın çevrenden kimseye söyleme deli damgası vururlar geçmiş olsun
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