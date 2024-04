Psikologla görüşme talebi

merhaba abilerim bilgi ve görüşlerinize ihtiyacım var . 4. yılımı doldurmuş polis memuruyum .polis okulundan 3-4 sene önce özel bi pskiytr kliniğinde görüşme yaparak sosyal ankisiyite için rahatlatıcı ilaç kullanmıştım 4-5 ay kadar .Polis okulu Sağlık kontrollerinde 2 sene öncesi olduğu için sıkıntı olmadı . şimdi sorum şu mesleki sıkıntılar vs durumları bunaldığım zamanlar oluyor bazen böyle kafaya sıkmayı hayal ediyorum vs .Malum hayat kaygısı öyle istifa et durumları vs girişmek te istemiyorum .Psikologla görüşme filan talep etsem meslekte yeni olduğum ve daha önce de böyle bir doktor durumu olduğu için bi ihraç durumu olur mu yani meslek öncesi doktor durumlarına girerler mi yada dışarda özel bi klinikte görüşme yapsam malum bu ilaçları eczaneden kafamıza göre de alamıyoruz fikir ve görüşleriniz için teşekkürler

