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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


08 Nisan 2024 04:09
HİZMETLİ MEMUR YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLURSA NEREYE YÜKSELİ

Merhabalar. Kadrolu hizmetli memurum. Henüz üniversiteden mezun olamadım. Kime sorsam eveleyip geveledi. Bilgisi olup cevap verenlere teşekkür ederim.

1) Yükselme sınavına girdikten sonra başarı puanı var mıdır?

2) 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyim. Kurumumda hem idare, hem Çağrı Karşılama personelleri bulunmakta. Sınavdan başarılı olursam ikisinde de çalışabilir miyim?

3) Tercih hakkım var mı, yoksa idarenin takdirine mi bırakılmış?

4) Sınavda yükselip birini idarenin takdiri veya seçmem mğmkünse kendi seçimimle seçtim. İdare sonradan fikir değiştirip beni diperinde çalışmaya mecbur edebilir mi?

5) Tercih mümkünse, siz olsaydınız hangisini tercih edersiniz?

6) Konudan bağımsız, yakın zamanda geçici görevlendirme ile başka bir şehre gideceğim. Valilik, 112 veya kaymakamlıklarda çalışma imkanım var. Siz olsaydınız hangisini tercih edersiniz?

7) Edebiyat okuyorum. Mezun olduğum takdirde ünvan değişikliği sınavına girebilir miyim?

8) Mezun olduğunuzda maaşın ne kadar artacağını nasıl hesaplıyoruz? Belirli bir ücreti var mı? Varsa nasıl ve nereden öğreniyoruz?

Şimdiden teşekkürler.

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