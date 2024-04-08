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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Nisan 2024 04:58
4b hakkında bilgi..

Polis memuruyum, eşim görev yaptığım şehirin ilçesine aile ve sosyal politikalar müdürlüğüne büro memuru olarak 4b?li atandı.

1) 4B?li personel 3+1 (araştırdığıma göre) sene sonunda kesin kadroya geçebilir mi

2)Küçük bir bebeğimiz olduğu için bakıcı vs olucak ortalama maaşı ne kadar, bakıcıya bırakmaya değecek mi

3) kendi memuriyetliğimden dolayı kadroya geçemese bile 4bli?de olsa atanma olabilir mi

4) ilçeyi isteyen personel ile becayiş hakkı doğrudan oluyor mu

Teşekkür ederim şimdiden.

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