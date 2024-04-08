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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Nisan 2024 09:39
tayin sonrası ayrılış

merhaba mazeretim sonlandı ve eski görev yerime tayinim çıktı. şu anki çalıştığım kurumdan ayrılış yapmama gibi bir hakkım var mı?

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