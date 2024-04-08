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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Nisan 2024 10:36
Bilsem Mülakatı

Selamlar herkese iyi bayramlar şimdiden.

BİLSEM MÜLAKATINA HAK KAZANDIM TECRÜBELİ OLAN ARKADAŞLARDAN YARDIM İSTİYORUM. Mülakatta nasıl bir ortam oluyor neler soruluyor?

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