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Editörler : alex 10


08 Nisan 2024 11:00
Süper Lig Tahmin Yarışması 32. Hafta

Maç Başlangıcı : 12 Nisan 2024 Saat: 20:00

Trabzon-Sivas

Kasımpaşa-Konya

Ankaragücü-Gaziantep

Adana demir-Kayseri

Beşiktaş-Samsun

Pendik-Başakşehir

Rize-Antalya

Hatay-İstanbul

Karagümrük-Fenerbahçe

Alanya-Galatasaray

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