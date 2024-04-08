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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Nisan 2024 11:16
Ucretsız ıznım bıtıyor ama cocugum ateslı havale gecırıyor tekrar normal rapor alabilir mıyım

Merhaba herkese. 2 yıllık dogum sonrası ucretsız ızın hakkımı kullandım. 4 mayısta tamamen bıtıyor. Sonrası ıcın baslangıc yapacaktım ama cocugum ateslı havale gecırdı ardından ateslı bir hastalık olan pfapa teshısı kondu. En azından haziran okul bıtısıne kadar raporla yanında durmak istiyorum. Bunun ıcın 4 mayısta baslangıc dılekcemı yazıp (ama cumartesi gunune denk geliyor) 6 mayıs pazartesi de rapor almaya calıssam olur mu bu durum? Cumartesi baslangıcını saymayabılırler mi?


sebeb-ey
Aday Memur
08 Nisan 2024 11:52

başlangıç 4-5 mayıs haftasonu tatili olduğundan başlangıcınız 6 mayıs tarihinde olur. dilekçeden bağımsız olarak 6 mayıs tarihi itibariyle rapor alabilirsiniz. ancak durumdan okul idaresini önceden haberdar etmenizde fayda var. geçmiş olsun

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